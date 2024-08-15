Свёнтек — третья после Сафиной и Осаки, кто после 6:0 в первом сете выходит в решающий

Матч первой ракетки мира польской теннисистки Иги Свёнтек и французской теннисистки Варвары Грачёвой стать третьим случаем с 2009 года, когда после победы в первом сете со счётом 6:0 на турнире WTA-1000 доводят дело до решающего третьего сета. Первые два случая принадлежат российской теннисистке Динаре Сафиной (Мадрид, 2009) и японской теннисистке Наоми Осаке (Майами, 2019). Об этом сообщает статистический портал OptaAce.

Сегодня, 15 августа, Ига Свёнтек обыграла французскую теннисистку Варвару Грачёву во втором круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) со счётом 6:0, 6:7 (8:10), 6:2. В следующем круге Свёнтек сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 3,2 млн. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Мухову из Чехии.