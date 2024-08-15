«Не хватало празднования с семьёй». Циньвэнь — об адаптации к Цинциннати после ОИ

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала о трудностях адаптации к турниру категории WTA-1000 в Цинциннати (США) после победы на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Я чувствую себя очень счастливой, но график был очень напряжённым для меня. Не было много дней на отдых, приехала сюда с задержкой дыхания и всё такое, но, конечно, такова теннисная жизнь. Первые три дня, когда я просыпалась, чувствовала: «Вау, это потрясающе!» Но теперь, думаю, вернулась к реальности.

Единственное, чего не хватало — это празднования с семьёй», — приводит слова Циньвэнь официальный сайт турнира в Цинциннати.

Чжэн Циньвэнь стала первой представительницей Китая, выигравшей золото Олимпийских игр в одиночном женском разряде. В полуфинале олимпийского турнира она обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши — 6:2, 7:5.