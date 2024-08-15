Чжэн Циньвэнь рассказала, где сейчас находится её золотая медаль Олимпийских игр

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь перед турниром категории WTA-1000 в Цинциннати рассказала, где находится её золотая медаль, полученная на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Она уже в Китае. Первым делом я позвонила отцу, и он сказал мне: «Отдай медаль своему менеджеру. Мы хотим, чтобы медаль вернулась в Китай», — приводит слова Циньвэнь официальный сайт турнира в Цинциннати.

Чжэн Циньвэнь стала первой представительницей Китая, выигравшей золото Олимпийских игр в одиночном женском разряде. В полуфинале олимпийского турнира она обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши — 6:2, 7:5.

За неделю до Олимпиады седьмая ракетка мира Циньвэнь стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). Всего на счету 21-летней китаянки четыре титула на уровне WTA. Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в финал Открытого чемпионата Австралии в этом году.