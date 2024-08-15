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Циньвэнь рассказала, как хотела бы, чтобы её называли в Цинциннати после победы на ОИ

Циньвэнь рассказала, как хотела бы, чтобы её называли в Цинциннати после победы на ОИ
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Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь после победы в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже рассказала, как хотела бы, чтобы к ней обращались на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Называйте меня просто Циньвэнь. «Золотая медалистка» не может оставаться вечно», — приводит слова Циньвэнь официальный сайт турнира в Цинциннати.

Чжэн Циньвэнь стала первой представительницей Китая, выигравшей золото Олимпийских игр в одиночном женском разряде. В полуфинале олимпийского турнира она обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши — 6:2, 7:5.

За неделю до Олимпиады седьмая ракетка мира Циньвэнь стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). Всего на счету 21-летней китаянки четыре титула на уровне WTA. Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в финал Открытого чемпионата Австралии в этом году.

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