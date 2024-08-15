Ольховский: у Медведева на Олимпиаде была психологическая нагрузка, он потерял уверенность

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что на Олимпийских играх — 2024 в Париже у пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева была психологическая нагрузка, поэтому сейчас у него не всё получается.

«Мне кажется, что у Медведева на Олимпийских играх была психологическая нагрузка, поэтому сейчас что-то немножко не получается. Что касается ругани, то это у него не в первый раз, поэтому в этом нет ничего необычного. Но, на мой взгляд, он немножко потерял уверенность. Ему нужно сыграть один-два хороших матча — и всё вернётся обратно.

В последнем матче Медведев играл не так плохо, но соперники сейчас тоже серьёзные, и Легечка сыграл хороший матч. Поэтому сложно сказать, чего стоит ждать от Медведева на последнем в сезоне «Шлеме». Многое зависит от сетки, а на турнире «Большого шлема» зависит от первых двух кругов. Важно, насколько будут удобные соперники, чтобы втянуться в турнир», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.