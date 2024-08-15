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Селиваненко: все уже привыкли к эмоциональным всплескам Медведева

Селиваненко: все уже привыкли к эмоциональным всплескам Медведева
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на эмоциональные высказывания пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в матче с 35-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой во втором круге турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Медведев проиграл со счётом 6:7 (2:7), 4:6.

Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 04:40 МСК
Иржи Легечка
35
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Все, кто следит за теннисом, уже привыкли к подобным эмоциональным всплескам Даниила Медведева, так что ничего нового не произошло. Да и сам Даниил знает об особенностях своего характера на корте и открыто говорит об этом в своих интервью.

Что касается предсказаний на предстоящий турнир «Большого шлема», то Даниил, где бы ни играл, всегда претендует на максимальный результат», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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