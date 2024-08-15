Селиваненко: все уже привыкли к эмоциональным всплескам Медведева

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на эмоциональные высказывания пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в матче с 35-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой во втором круге турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Медведев проиграл со счётом 6:7 (2:7), 4:6.

«Все, кто следит за теннисом, уже привыкли к подобным эмоциональным всплескам Даниила Медведева, так что ничего нового не произошло. Да и сам Даниил знает об особенностях своего характера на корте и открыто говорит об этом в своих интервью.

Что касается предсказаний на предстоящий турнир «Большого шлема», то Даниил, где бы ни играл, всегда претендует на максимальный результат», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.