Чесноков: Медведеву на предстоящем «Большом шлеме» нужно иметь удачу по сетке

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказал мнение, что пятой ракетке мира российскому теннисисту Даниилу Медведеву на предстоящем турнире «Большого шлема» необходимо иметь удачу по сетке.

«Что касается предстоящего «Большого шлема», то нужно иметь некую удачу по сетке. Есть такие игроки, как Михельсен, который играл с Синнером. Если Медведев встретится с Михельсеном, то Даниилу будет крайне тяжело обыграть такого теннисиста, хотя он стоит в районе 60-го места. Поэтому всё зависит от сетки. Но я думаю, что Даниил найдёт себя там.

Рублёв как-то проиграл два турнира в первом круге, а потом на Australian Open прошёл в четвертьфинал», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.