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Чесноков объяснил, с чем связана неудачная игра Даниила Медведева в последних матчах

Чесноков объяснил, с чем связана неудачная игра Даниила Медведева в последних матчах
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков объяснил с чем связана неудачная игра пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в последних матчах.

«Я разговариваю с ребятами и они говорят, что мячи US Open достаточно лёгкие. Поэтому их достаточно непросто контролировать, ведь мяч вкручен и нужно, чтобы он ложился в корпус. Но Медведев в основном играет плоскачами, поэтому делает много невынужденных ошибок. А ему надо много подкручивать, хотя нет такой игры, как много подкручивают Джокович и Надаль.

То же самое о мячах говорит Хачанов — ему достаточно сложно привыкнуть к ним. Но он наконец-то выиграл первый круг, проиграв в предыдущем турнире два. Но нет у Медведева ничего страшного», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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