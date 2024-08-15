Циципас рассказал, влияла ли Бадоса на его решение прекратить сотрудничество с отцом

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, обращался ли он за советом о прекращении работы с отцом к своей девушке испанской теннисистке Пауле Бадосе.

«Я всегда очень высоко отзывался о ней, потому что она была рядом в самые трудные моменты и всегда сочувствовала мне. Всегда была плечом, на которое можно опереться, когда случались такие моменты.Это было полностью моё решение, она на меня не влияла.

Мне было трудно принять его, и я не спрашивал у неё совета, что, наверное, было бы нормальным решением, когда у тебя есть отношения. Мне показалось, что я должен сам подумать об этом и разобраться в ситуации на свой лад», — сказал Циципас на пресс-конференции.

В первом круге турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) Циципас обыграл 36-ю ракетку мира немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Во втором круге Циципас встретится с 27-й ракеткой мира британским теннисистом Джеком Дрэйпером.