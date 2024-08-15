«Всё может измениться быстро». Синнер — о промежуточных итогах года

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил свой сезон на данном этапе года.

«Чувствую, что импульс всё ещё положительный. У меня были очень стабильные результаты: четвёртое место на Уимблдоне, четвёртое место в Монреале, и всё это после того, как я не до конца восстановился физически. Моя цель — сделать всё, что в моих силах, и не думать о том, что сделал в прошлом или в начале года, что, уверен, может придать мне больше уверенности. Всё может измениться очень быстро, поэтому я стараюсь быть позитивным всегда, когда это возможно. Конечно, нелегко играть на самом высоком уровне в течение года, всегда будет пара моментов, когда ты немного упадёшь, но с правильным менталитетом ты сможешь вернуться. Так что пытаюсь это сделать, а там посмотрим», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, Янник Синнер во втором круге «Мастерса» в Цинциннати обыграл 57-ю ракетку мира американского теннисиста Алекса Михельсена со счётом 6:4, 7:5. В следующем круге Синнер встретится с 32-й ракеткой мира из Австралии Джорданом Томпсоном.