Зверев — Хачанов: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 15 августа, состоится матч второго круга турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) между четвёртой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и 22-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немцем и россиянином.
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Счёт личных встреч — 4-2 в пользу Зверева. Он выиграл в Санкт-Петербурге-2016, на «Ролан Гаррос» — 2018, на Олимпиаде в Токио 2021 года (в финале), а также на «Мастерсе» в Майами в этом году. Хачанов обыграл немца на «Мастерсах» в Париже-2018 и Монреале-2019.
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.
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