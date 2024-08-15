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Зверев — Хачанов: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Цинциннати

Зверев — Хачанов: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Цинциннати
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Сегодня, 15 августа, состоится матч второго круга турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) между четвёртой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и 22-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немцем и россиянином.

Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Счёт личных встреч — 4-2 в пользу Зверева. Он выиграл в Санкт-Петербурге-2016, на «Ролан Гаррос» — 2018, на Олимпиаде в Токио 2021 года (в финале), а также на «Мастерсе» в Майами в этом году. Хачанов обыграл немца на «Мастерсах» в Париже-2018 и Монреале-2019.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

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