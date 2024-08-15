Рублёв — Чжичжэнь: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 15 августа, состоится матч второго круга турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США), где встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 44-я ракетка мира китайский теннисист Чжан Чжичжэнь. Встреча начнётся не ранее 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и китайца.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Рублёва. Он обыграл Чжичжэня во втором круге Астаны в 2022 году со счётом 6:3, 6:2 и в первом круге турнира в Дубае в 2024-м со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.