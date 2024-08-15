Рублёв — Чжичжэнь: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Цинциннати
Поделиться
Сегодня, 15 августа, состоится матч второго круга турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США), где встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 44-я ракетка мира китайский теннисист Чжан Чжичжэнь. Встреча начнётся не ранее 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и китайца.
Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
44
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Не начался
|1
|2
|3
|
|
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Рублёва. Он обыграл Чжичжэня во втором круге Астаны в 2022 году со счётом 6:3, 6:2 и в первом круге турнира в Дубае в 2024-м со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4.
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 августа 2024
-
15:30
-
15:24
-
15:20
-
15:04
-
15:00
-
14:35
-
14:24
-
14:15
-
14:03
-
13:53
-
13:32
-
13:15
-
13:01
-
12:53
-
12:27
-
12:10
-
11:03
-
10:54
-
10:31
-
07:29
-
06:21
-
05:12
-
04:59
-
04:42
-
04:22
-
03:18
-
03:12
-
02:49
-
02:13
-
00:51
-
00:47
-
00:47
-
00:28
-
00:19
- 14 августа 2024
-
23:46