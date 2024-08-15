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Рублёв — Чжичжэнь: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Цинциннати

Рублёв — Чжичжэнь: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Цинциннати
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Сегодня, 15 августа, состоится матч второго круга турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США), где встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 44-я ракетка мира китайский теннисист Чжан Чжичжэнь. Встреча начнётся не ранее 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и китайца.

Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Чжан Чжичжэнь
44
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Рублёва. Он обыграл Чжичжэня во втором круге Астаны в 2022 году со счётом 6:3, 6:2 и в первом круге турнира в Дубае в 2024-м со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

Календарь «Мастерса» в Цинциннати
Сетка «Мастерса» в Цинциннати
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