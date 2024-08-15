Шнайдер — Крюгер: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга WTA-1000 в Цинциннати

Сегодня, 15 августа, состоится матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), где встретятся 20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и американская теннисистка Эшлин Крюгер. Встреча запланирована на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между российской и американской спортсменками.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Крюгер. Она выиграла в прошлом году в четвертьфинале мелкого турнира в Шарлоттсвилле — 6:2, 4:6, 6:2.

Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.