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Шнайдер — Крюгер: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга WTA-1000 в Цинциннати

Шнайдер — Крюгер: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга WTA-1000 в Цинциннати
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Сегодня, 15 августа, состоится матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), где встретятся 20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и американская теннисистка Эшлин Крюгер. Встреча запланирована на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между российской и американской спортсменками.

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Не начался
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Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Крюгер. Она выиграла в прошлом году в четвертьфинале мелкого турнира в Шарлоттсвилле — 6:2, 4:6, 6:2.

Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.

Сетка турнира в Цинциннати
Календарь турнира в Цинциннати
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