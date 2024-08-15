Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Бонус для меня». Легечка — о победе над Медведевым на «Мастерсе» в Цинциннати

«Бонус для меня». Легечка — о победе над Медведевым на «Мастерсе» в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

35-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал победу над пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США).

«Честно говоря, это удивительно — вернуться. Давно не играл на большой сцене, поэтому сегодня наслаждался каждым моментом. Победа над таким хорошим и талантливым игроком, каким, безусловно, является Даниил — это просто бонус для меня», — приводит слова Легечки официальный сайт ATP.

Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 04:40 МСК
Иржи Легечка
35
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Напомним, Легечка обыграл Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:2), 6:4. В следующем круге чех встретится с 26-й ракеткой мира американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо, который во втором круге «Мастерса» в Цинциннати обыграл 18-ю ракетку мира итальянского теннисиста Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 6:2.

Материалы по теме
Эксклюзив
Чесноков: Медведеву на предстоящем «Большом шлеме» нужно иметь удачу по сетке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android