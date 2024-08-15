«Бонус для меня». Легечка — о победе над Медведевым на «Мастерсе» в Цинциннати

35-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал победу над пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США).

«Честно говоря, это удивительно — вернуться. Давно не играл на большой сцене, поэтому сегодня наслаждался каждым моментом. Победа над таким хорошим и талантливым игроком, каким, безусловно, является Даниил — это просто бонус для меня», — приводит слова Легечки официальный сайт ATP.

Напомним, Легечка обыграл Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:2), 6:4. В следующем круге чех встретится с 26-й ракеткой мира американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо, который во втором круге «Мастерса» в Цинциннати обыграл 18-ю ракетку мира итальянского теннисиста Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 6:2.