«Я был агрессором». Тиафо — о победе во втором круге «Мастерса» в Цинциннати с Музетти

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал победу в матче второго круга на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США) с 18-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.
«Сегодня очень хорошо подавал. Я был агрессором, играл довольно глубоко, очень глубоко. Но дело в том, что просто старался попасть в него пораньше. Он играл на разных покрытиях, в последнее время у него было много тенниса. Понимаю, что он старается как можно лучше подготовиться к US Open, но подумал, что должен выйти на корт очень горячим и играть так быстро, как могу. Сегодня много выходил вперед и, как мне кажется, очень мешал ему», — приводит слова Тиафо официальный сайт ATP.
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В следующем круге турнира в Цинциннати Фрэнсис Тиафо сыграет с 25-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.
«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.
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