Мирра Андреева рассказала, какое значение для неё имеет рейтинг соперника

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, имеет ли для неё значение рейтинг соперника по предстоящему матчу.

«Честно говоря, я стараюсь не смотреть ни на рейтинг, ни на результаты, которые мой соперник показывал до этого или на турнире. Просто стараюсь выходить и концентрироваться на себе, но, конечно, я знала, что у неё [Эммы Наварро] был невероятный год, она у очень многих хороших игроков выиграла и WTA-титул собрала. Знала, что ей здесь будет более комфортно играть, турнир дома, поэтому старалась не думать ни о рейтинге, ни о том, какие у неё были результаты. Наверное, когда я играю против соперников, которые повыше рейтингом стоят, у меня ощущение, что мне вообще нечего терять. От этого я играю немного получше», — сказала Андреева в интервью на YouTube-канале «Больше!»

Напомним, в первом круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Мирра Андреева обыграла 13-ю ракетку мира американскую теннисистку Эмму Наварро со счётом 6:2, 6:2.