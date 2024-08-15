Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева рассказала, какое значение для неё имеет рейтинг соперника

Мирра Андреева рассказала, какое значение для неё имеет рейтинг соперника
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, имеет ли для неё значение рейтинг соперника по предстоящему матчу.

«Честно говоря, я стараюсь не смотреть ни на рейтинг, ни на результаты, которые мой соперник показывал до этого или на турнире. Просто стараюсь выходить и концентрироваться на себе, но, конечно, я знала, что у неё [Эммы Наварро] был невероятный год, она у очень многих хороших игроков выиграла и WTA-титул собрала. Знала, что ей здесь будет более комфортно играть, турнир дома, поэтому старалась не думать ни о рейтинге, ни о том, какие у неё были результаты. Наверное, когда я играю против соперников, которые повыше рейтингом стоят, у меня ощущение, что мне вообще нечего терять. От этого я играю немного получше», — сказала Андреева в интервью на YouTube-канале «Больше!»

Напомним, в первом круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Мирра Андреева обыграла 13-ю ракетку мира американскую теннисистку Эмму Наварро со счётом 6:2, 6:2.

Материалы по теме
Мирра Андреева прокомментировала победу над Наварро на старте турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android