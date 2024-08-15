«Случайная девушка в центре». Свёнтек опубликовала фото с Андре Агасси и Штеффи Граф

Первая ракетка мира Ига Свёнтек опубликовала совместное фото с восьмикратным победителем турниров «Большого шлема» Андре Агасси и его супругой – 22-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» легендарной немкой Штеффи Граф.

Фото: Соцсети Свёнтек

«Посмотрите на это. Две легенды и случайная девушка в центре. Выглядит удивительно», — написала Свёнтек на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Агасси и Граф сыграли свадьбу 22 октября 2001 года. Всего через пять дней после этого, 27 октября, у пары родился сын Джейден Джил, а 3 октября 2003 года — дочь Джаз Эли. Сейчас семейство Агасси/Граф проживает в Лас-Вегасе, занимается бизнесом, благотворительностью и периодически участвует в ветеранских турнирах.

Графф – обладательница «Золотого Большого шлема» 1988 года и единственная теннисистка, которой удалось достичь такого результата на четырёх разных типах кортов.