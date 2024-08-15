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Медведев впервые с 2017 года проиграл три матча подряд на харде без учёта Итогового-2022

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые с октября 2017 года (если не учитывать матчи на Итоговых турнирах ATP) потерпел поражение в трёх матчах ATP подряд на хардовом покрытии.

Неудачная серия выступлений Даниила Медведева на харде в 2024 году:

«Мастерс» в Майами, полуфинал. Медведев (3) – Янник Синнер (Италия, 2) – 1:6, 2:6;

«Мастерс» в Монреале, 2-й круг. Медведев (3) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 4:6, 6:1, 2:6;

«Мастерс» в Цинциннати, 2-й круг. Медведев (4) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:7 (2:7), 4:6.

Отметим, что на Итоговом чемпионате ATP в 2022 году у Медведева была подобная же серия (тогда россиянин уступил Андрею Рублёву, Стефаносу Циципасу и Новаку Джоковичу).