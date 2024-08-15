«Он уже легенда». Монфис — о карьере Алькараса

Французский теннисист Гаэль Монфис высказался о предстоящем матче с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в рамках второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
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«Он развит во всех компонентах с точки зрения скорости, выносливости, силы. При его форхендах и бэкхендах довольно тяжело наносить ответ. Он хорошо улучшил приём и мощно подаёт. Так что Карлос действительно цельный спортсмен. Сейчас я воспринимаю его на одном уровне с Новаком, Рафой и Роджером. Он уже легенда, просто немного моложе. Завтра меня ждёт настоящее развлечение. Матч будет трудным, но я его запомню на ближайшие пару лет», — приводит слова Монфиса Tennis.com.
«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.
- 15 августа 2024
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