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Даниил Медведев проиграл три матча подряд на разных турнирах впервые с 2020 года

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев продлил свою серию поражений до трёх матчей.

Серия поражений Даниила Медведева:

Олимпиада-2024, третий круг. Медведев (4) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 13) – 3:6, 6:7 (5:7);

«Мастерс» в Монреале, второй круг. Медведев (3) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 4:6, 6:1, 2:6;

«Мастерс» в Цинциннати, второй круг. Медведев (4) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:7 (2:7), 4:6.

Таким образом, Медведев проиграл три матча подряд на разных турнирах впервые с 2020 года.

Серия поражений Даниила Медведева на разных турнирах в 2020 году:

US Open – 2020, полуфинал. Медведев (3) – Доминик Тим (Австрия, 2) – 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7);

турнир ATP-500, Гамбург, первый круг. Медведев (1) – Уго Умбер (Франция) – 4:6, 3:6;

«Ролан Гаррос», первый круг. Медведев (4) – Мартон Фучович (Венгрия) – 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 1:6.