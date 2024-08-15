Кузнецова забавно отреагировала на нецензурные ругательства Медведева в адрес тренера

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о срыве пятой ракетки мира Даниила Медведева в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США). Медведев во время перерыва между сетами обрушился с критикой на своего тренера Жиля Сервара. Даниил употреблял множество нецензурных слов на русском языке.

«Забавно, что Даня Медведев выучил французский для свободного общения со своими тренерами, но что-то подсказывает, они тоже уже неплохо знают русский», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

«Пошёл ты к черту! Твоя чушь не работает! Твоя чушь не работает! Сделай что-то, чёрт возьми! Что за чушь?! Сделай что-то. Помоги мне», — максимально смягчённая версия тирады Медведева.

«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.