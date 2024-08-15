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Мирра Андреева установила рекорд турнира WTA-1000 в Цинциннати

Мирра Андреева установила рекорд турнира WTA-1000 в Цинциннати
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 24-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева установила рекорд турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось обыграть соперницу из топ-20 рейтинга WTA в одиночном разряде турнира в Цинциннати с 1988 года (с момента возвращения соревнований в календарь). В данный момент Мирре 17 лет и 107 дней. Ей исполнится 18 лет 29 апреля.

Мирра Андреева одержала знаковую победу в первом круге соревнований в Цинциннати (США). Она обыграла 13-ю ракетку мира американку Эмму Наварро со счётом 6:2, 6:2.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 22:40 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Следующей соперницей младшей из сестёр Андреевых станет бывшая первая ракетка мира (ныне 45-я) чешка Каролина Плишкова. Ранее Мирра и Каролина ни разу не встречались в WTA-туре.

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