Мирра Андреева установила рекорд турнира WTA-1000 в Цинциннати

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 24-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева установила рекорд турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось обыграть соперницу из топ-20 рейтинга WTA в одиночном разряде турнира в Цинциннати с 1988 года (с момента возвращения соревнований в календарь). В данный момент Мирре 17 лет и 107 дней. Ей исполнится 18 лет 29 апреля.
Мирра Андреева одержала знаковую победу в первом круге соревнований в Цинциннати (США). Она обыграла 13-ю ракетку мира американку Эмму Наварро со счётом 6:2, 6:2.
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Следующей соперницей младшей из сестёр Андреевых станет бывшая первая ракетка мира (ныне 45-я) чешка Каролина Плишкова. Ранее Мирра и Каролина ни разу не встречались в WTA-туре.
- 15 августа 2024
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