Диана Шнайдер рассказала, с какими трудностями столкнулась на старте турнира в Цинциннати

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась эмоциями после успешного старта на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она обыграла китаянку Чжан Шуай (689-й номер мирового рейтинга) — 6:1, 6:4.
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«Чувствую себя хорошо, отыграла тоже хорошо. Для первого матча всё было даже и неплохо. Довольна игрой, буду надеяться, что продолжу ещё лучше. Знаю Чжан Шуай как человека, очень приятная личность. Выходя на корт, ни о чём не думала, хотела сыграть свою игру, выиграть и показать хороший теннис.
Тяжело и морально, и физически было менять покрытие. Немного жарковато здесь, но потихоньку привыкаем к условиям, адаптируемся. Ну что я могу сделать. Могу только адаптироваться и показать хороший результат», — приводит слова Шнайдер YouTube-канал «БОЛЬШЕ!».
- 15 августа 2024
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