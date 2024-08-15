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Диана Шнайдер рассказала, с какими трудностями столкнулась на старте турнира в Цинциннати

Диана Шнайдер рассказала, с какими трудностями столкнулась на старте турнира в Цинциннати
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20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась эмоциями после успешного старта на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она обыграла китаянку Чжан Шуай (689-й номер мирового рейтинга) — 6:1, 6:4.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 18:05 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

«Чувствую себя хорошо, отыграла тоже хорошо. Для первого матча всё было даже и неплохо. Довольна игрой, буду надеяться, что продолжу ещё лучше. Знаю Чжан Шуай как человека, очень приятная личность. Выходя на корт, ни о чём не думала, хотела сыграть свою игру, выиграть и показать хороший теннис.

Тяжело и морально, и физически было менять покрытие. Немного жарковато здесь, но потихоньку привыкаем к условиям, адаптируемся. Ну что я могу сделать. Могу только адаптироваться и показать хороший результат», — приводит слова Шнайдер YouTube-канал «БОЛЬШЕ!».

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