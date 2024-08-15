Диана Шнайдер рассказала, с какими трудностями столкнулась на старте турнира в Цинциннати

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась эмоциями после успешного старта на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она обыграла китаянку Чжан Шуай (689-й номер мирового рейтинга) — 6:1, 6:4.

«Чувствую себя хорошо, отыграла тоже хорошо. Для первого матча всё было даже и неплохо. Довольна игрой, буду надеяться, что продолжу ещё лучше. Знаю Чжан Шуай как человека, очень приятная личность. Выходя на корт, ни о чём не думала, хотела сыграть свою игру, выиграть и показать хороший теннис.

Тяжело и морально, и физически было менять покрытие. Немного жарковато здесь, но потихоньку привыкаем к условиям, адаптируемся. Ну что я могу сделать. Могу только адаптироваться и показать хороший результат», — приводит слова Шнайдер YouTube-канал «БОЛЬШЕ!».