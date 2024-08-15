«Это просто нелепо». Фритц поспорил с судьёй из-за ошибки электронной системы в Цинциннати

В матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), где 12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц встречался с соотечественником Брэндоном Накашимой, в одном из розыгрышей не сработала автоматическая система определения аутов (Hawk-Eye Live).

Инцидент произошёл во второй партии при счёте 2:3 (30:30) на подаче Накашимы. Мяч после удара Брэндона попал в аут, но система Hawk-Eye Live это упустила, а теннисисты продолжили розыгрыш, но спустя несколько ударов судья на вышке их остановил и объявил переигровку. Это сильно не понравилось Фритцу, он вступил в спор с судьёй на вышке, однако ничего этим не добился.

Судья: Сейчас уже слишком поздно, придётся переиграть.

Фритц: Да, но почему ты не остановил? Ты сидишь в этом кресле и видел этот мяч. Там был километровый аут.

Судья: Я тоже подумал, что это аут, но я не могу вмешиваться.

Фритц: Это просто нелепо. Самая безумная вещь, которую я только видел.

Отметим, что Фритц неожиданно проиграл матч с Накашимой со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (4:7).