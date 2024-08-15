«Увидите нас в Пекине». Шнайдер сообщила, что снова выступит в паре с Миррой Андреевой

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер сообщила, что выступит в паре с Миррой Андреевой на предстоящих «Мастерсах» в Китае.

«Не знали с Миррой до последнего момента, что будем играть вместе на Олимпиаде. Я, на самом деле, очень надеялась на это, потому что понимала, что у нас есть большие шансы. Мы с Миррой договорились в Китае сыграть два „Мастерса“ в паре. Так что увидите нас там, в Пекине», — приводит слова Шнайдер YouTube-канал «БОЛЬШЕ!».

Напомним, в финале женского парного разряда Олимпиады-2024 Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России единственную награду на Играх в Париже.