Даниил Медведев отреагировал на скандал в матче Фритца на «Мастерсе» в Цинциннати

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на скандальный инцидент, произошедший в первом круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), где 12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц встречался с соотечественником Брэндоном Накашимой.

В одном из розыгрышей поединка не сработала автоматическая система определения аутов (Hawk-Eye Live), теннисисты продолжили розыгрыш, но судья на вышке его прервал, объявив переигровку. При этом арбитр отметил, что, если бы Фритц сам остановил розыгрыш, очко засчитали бы ему.

«Нелепое решение… Мяч в ауте, розыгрыш окончен, очко Фритцу. Как этого не случилось?» – написал Медведев в социальных сетях.

Помимо Медведева ситуацию раскритиковали американец Фрэнсис Тиафо и канадец Денис Шаповалов.

«Бро, с этим надо разобраться. Такое же случилось и со мной на прошлой неделе. ATP, старайтесь лучше. Пожалуйста, старайтесь лучше», — сказал Тиафо.

«Если бы ты остановил розыгрыш». Ой, не могу», – с иронией написал Шаповалов.