«Никто из игроков мне не ответил». Мирра Андреева — о разминке с сестрой в Цинциннати

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 24-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала о разминке с сестрой Эрикой Андреевой на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Я была не уверена, что она [Эрика] вообще будет сегодня тренироваться. Я пыталась найти игроков, но мне никто не ответил. Мне ответила только Люда Самсонова, но она разминалась немного раньше. Но я попытала удачу, написала всем, кому только можно. Эрика сказала: «Давай, без проблем». Сегодня получилась такая атмосферная, домашняя разминка», — приводит слова Андреевой YouTube-канал «БОЛЬШЕ!».

Мирра Андреева одержала знаковую победу в первом круге соревнований в Цинциннати (США). Она обыграла 13-ю ракетку мира американку Эмму Наварро со счётом 6:2, 6:2 и стала самой молодой теннисисткой, которой удалось победить соперницу из топ-20 рейтинга WTA в одиночном разряде турнира в Цинциннати с 1988 года (с момента возвращения соревнований в календарь).