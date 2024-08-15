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«Сразу стараешься защищаться». Арина Соболенко рассказала о проблемах адаптации в WTA-туре

«Сразу стараешься защищаться». Арина Соболенко рассказала о проблемах адаптации в WTA-туре
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как прогрессировали её отношения с коллегами в WTA-туре.

«В начале пути ты молода и всё ещё учишься, пытаешься понять, что происходит. Потому что до этого ты слышишь, что здесь все относятся друг к другу недружелюбно, все эгоисты и дружбы в женском спорте, в принципе, не существует. Потом ты в него попадаешь и стараешься сразу себя защитить, концентрируешься на себе и боишься открываться. Но с годами понимаешь, что всё совсем не так.

Конечно, некоторые девушки ведут себя подобным образом. Но есть и такие же, как ты, с которыми можно дружить. Всё приходит с опытом. Сейчас в этом плане чувствую себя комфортнее. Потому что если я готова к игре, то дружба с соперницами не может меня отвлечь. Это никак не навредит теннису. Как только я это поняла, всё стало проще, а я – веселее и дружелюбнее», — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира в Цинциннати.

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