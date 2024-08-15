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Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг турнира в Цинциннати
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче второго круга она уверенно обыграла испанку Джессику Бузас Манейро. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Матч продолжался 1 час 8 минут. В рамках встречи Свитолина выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету испанской теннисистки ни одного эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В третьем круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати украинская теннисистка сыграет с победителем матча
Элизабетта Коччаретто — Арина Соболенко.

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