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Карен Хачанов потерпел поражение от Зверева во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Карен Хачанов потерпел поражение от Зверева во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 18:15 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

В матче второго круга Хачанов со счётом 6:3, 6:2 проиграл олимпийскому чемпиону Токио-2020 четвёртой ракетке мира немцу Александру Звереву (3).

Встреча Хачанова со Зверевым продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Карен три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один заработанный брейк-пойнт из четырёх. На счету Александра четыре эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в четвертьфинальный раунд Цинциннати Зверев сразится с победителем матча Макс Пёрселл (Австралия, WC) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

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