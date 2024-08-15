Карен Хачанов потерпел поражение от Зверева во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче второго круга Хачанов со счётом 6:3, 6:2 проиграл олимпийскому чемпиону Токио-2020 четвёртой ракетке мира немцу Александру Звереву (3).

Встреча Хачанова со Зверевым продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Карен три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один заработанный брейк-пойнт из четырёх. На счету Александра четыре эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в четвертьфинальный раунд Цинциннати Зверев сразится с победителем матча Макс Пёрселл (Австралия, WC) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).