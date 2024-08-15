Карен Хачанов потерпел поражение от Зверева во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 18:15 МСК
4
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
В матче второго круга Хачанов со счётом 6:3, 6:2 проиграл олимпийскому чемпиону Токио-2020 четвёртой ракетке мира немцу Александру Звереву (3).
Встреча Хачанова со Зверевым продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Карен три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один заработанный брейк-пойнт из четырёх. На счету Александра четыре эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в четвертьфинальный раунд Цинциннати Зверев сразится с победителем матча Макс Пёрселл (Австралия, WC) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).
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