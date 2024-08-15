Экс-россиянка Аванесян одержала волевую победу над Остапенко во втором круге Цинциннати

60-я ракетка мира представительница Армении Элина Аванесян вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).

Матч между теннисистками длился 1 час 38 минут. В его рамках Аванесян сделала один эйс и три двойные ошибки, а также реализовала 8 брейк-пойнтов из 13. На счету Остапенко два эйса и семь двойных ошибки, латвийская теннисистка реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.

В матче второго круга Аванесян в трёх сетах обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:2.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4…