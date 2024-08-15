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Экс-россиянка Аванесян одержала волевую победу над Остапенко во втором круге Цинциннати

Экс-россиянка Аванесян одержала волевую победу над Остапенко во втором круге Цинциннати
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60-я ракетка мира представительница Армении Элина Аванесян вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Элина Аванесян
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 2
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Матч между теннисистками длился 1 час 38 минут. В его рамках Аванесян сделала один эйс и три двойные ошибки, а также реализовала 8 брейк-пойнтов из 13. На счету Остапенко два эйса и семь двойных ошибки, латвийская теннисистка реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.

В матче второго круга Аванесян в трёх сетах обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:2.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4…

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