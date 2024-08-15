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Арина Соболенко: моя личная жизнь – сложная тема. Хорошо, что у меня есть теннис

Арина Соболенко: моя личная жизнь – сложная тема. Хорошо, что у меня есть теннис
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что помогает ей проще переживать трудности в личной жизни.

«Моя личная жизнь – сложная тема. Думаю, очень хорошо, что у меня есть теннис, потому что он отвлекает меня от всех жизненных трудностей. Ещё очень важно иметь в окружении людей, которым можно доверять и с которыми можно говорить обо всём открыто. Это помогает просто оставаться позитивной и концентрироваться на мечтах, жизненных целях», — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира в Цинциннати.

На старте турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Соболенко (3) сразится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (66-я ракетка мира).

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 19:55 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1 2 3
         
         
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
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