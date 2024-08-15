Арина Соболенко: моя личная жизнь – сложная тема. Хорошо, что у меня есть теннис
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что помогает ей проще переживать трудности в личной жизни.
«Моя личная жизнь – сложная тема. Думаю, очень хорошо, что у меня есть теннис, потому что он отвлекает меня от всех жизненных трудностей. Ещё очень важно иметь в окружении людей, которым можно доверять и с которыми можно говорить обо всём открыто. Это помогает просто оставаться позитивной и концентрироваться на мечтах, жизненных целях», — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира в Цинциннати.
На старте турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Соболенко (3) сразится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (66-я ракетка мира).
Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 19:55 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
|1
|2
|3
|
|
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Материалы по теме
Комментарии
- 15 августа 2024
-
19:47
-
19:44
-
19:33
-
19:29
-
19:18
-
18:55
-
18:36
-
18:29
-
18:24
-
18:17
-
17:51
-
17:51
-
17:41
-
17:39
-
17:30
-
17:27
-
16:56
-
15:30
-
15:24
-
15:20
-
15:04
-
15:00
-
14:35
-
14:24
-
14:15
-
14:03
-
13:53
-
13:32
-
13:15
-
13:01
-
12:53
-
12:27
-
12:10
-
11:03
-
10:54