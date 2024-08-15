Диана Шнайдер рассказала, где хранит медаль Олимпийских игр — 2024

Серебряный призёр Игр в Париже, 20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, где хранит медаль Олимпиады-2024.

«Мама со мной была в Париже, она забрала медаль домой. По очереди одевают друг на друга. По медали не скучаю. Считаю, что можно работать и достичь лучшего», — приводит слова Шнайдер YouTube-канал «БОЛЬШЕ!».

Напомним, в финале женского парного разряда Олимпиады-2024 Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России единственную награду на Играх в Париже.

Ранее Диана Шнайдер сообщила, что выступит в паре с Миррой Андреевой на предстоящих «Мастерсах» в Китае.