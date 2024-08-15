Элина Аванесян стала первым за 19 лет представителем Армении, обыгравшим игрока из топ-15

60-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Элина Аванесян, с середины 2024 года представляющая Армению, повторила значимое достижение.

Аванесян стала первым с 2005 года представителем Армении (как в женском, так и в мужском туре), которому удалось обыграть соперника из топ-15 мирового рейтинга.

Это произошло во втором круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Аванесян обыграла 11-ю ракетку мира представительницу Латвии Елену Остапенко. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:2.

В 2005 году армянский теннисист Саргис Саргсян обыграл россиянина Николая Давыденко на турнире в Гштааде (Швейцария). Важно отметить, что Давыденко тогда снялся с поединка при счёте 6:1, 1:0 из-за травмы правого запястья.