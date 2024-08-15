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Александр Зверев первым в 2024 году одержал 50 побед в ATP-туре

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым игроком ATP-тура в 2024 году, которому удалось одержать 50 побед.

50-я победа Зверева пришлась на матч с серебряным призёром Токио-2020 22-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Александр одержал уверенную победу со счётом 6:3, 6:2.

Теннис. ATP. Рейтинг игроков по числу выигранных матчей в 2024 году:

Александр Зверев (Германия) – 50;

Янник Синнер (Италия) – 45;

Каспер Рууд (Норвегия) – 44;

Карлос Алькарас (Испания) – 38;

Тейлор Фритц (США) – 38.

За выход в четвертьфинальный раунд Цинциннати Зверев сразится с победителем матча Макс Пёрселл (Австралия, WC) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).