Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина завершила выступление в Цинциннати, уступив в первом после Уимблдона матче

Елена Рыбакина завершила выступление в Цинциннати, уступив в первом после Уимблдона матче
Комментарии

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 3 4
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В матче второго круга она в трёх сетах уступила 27-й ракетке мира канадской теннисистке Лейле Фернандес. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:4 в пользу канадки.

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. В рамках встречи Фернандес выполнила пять эйсов, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17. На счету Рыбакиной 20 эйсов, 17 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

Материалы по теме
Рублёв бьётся за 3-й круг Цинциннати! Шнайдер победила с «баранкой», Мирра ждёт матч. LIVE
Live
Рублёв бьётся за 3-й круг Цинциннати! Шнайдер победила с «баранкой», Мирра ждёт матч. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android