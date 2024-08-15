Елена Рыбакина завершила выступление в Цинциннати, уступив в первом после Уимблдона матче
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7 7
|6
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|6 3
|4
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
В матче второго круга она в трёх сетах уступила 27-й ракетке мира канадской теннисистке Лейле Фернандес. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:4 в пользу канадки.
Матч продолжался 2 часа 34 минуты. В рамках встречи Фернандес выполнила пять эйсов, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17. На счету Рыбакиной 20 эйсов, 17 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.
Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.
Комментарии
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