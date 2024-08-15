Диана Шнайдер с «баранкой» разгромила Эшлин Крюгер во втором круге турнира в Цинциннати
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20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
В матче второго круга она в двух сетах обыграла американскую теннисистку Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:0 в пользу Шнайдер.
Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 19:40 МСК
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
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Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Матч продолжался 1 час 10 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Крюгер один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.
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