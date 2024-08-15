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Арина Соболенко: в теннисе лучше иметь короткую память. Это помогает двигаться вперёд

Арина Соболенко: в теннисе лучше иметь короткую память. Это помогает двигаться вперёд
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какие особенности тенниса помогают ей добиваться высоких результатов.

«С теннисной точки зрения каждая неделя – это новый турнир. Так что лучше иметь короткую память. Это помогает двигаться вперёд, упорно работать, улучшаться. А каждое поражение – мотивация для ещё более усердной работы, прогресса в тех вещах, которые не получились в проигранном матче. Если сражаешься за каждое очко, показываешь всё, что делаешь на тренировках, то во встречах обязательно появится возможность выиграть», — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира в Цинциннати.

В данный момент Соболенко (3) сражается с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (66-я ракетка мира) за выход в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 20:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Остановлен
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
3 		2
         
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
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