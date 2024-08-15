Арина Соболенко: в теннисе лучше иметь короткую память. Это помогает двигаться вперёд

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какие особенности тенниса помогают ей добиваться высоких результатов.
«С теннисной точки зрения каждая неделя – это новый турнир. Так что лучше иметь короткую память. Это помогает двигаться вперёд, упорно работать, улучшаться. А каждое поражение – мотивация для ещё более усердной работы, прогресса в тех вещах, которые не получились в проигранном матче. Если сражаешься за каждое очко, показываешь всё, что делаешь на тренировках, то во встречах обязательно появится возможность выиграть», — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира в Цинциннати.
В данный момент Соболенко (3) сражается с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (66-я ракетка мира) за выход в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
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