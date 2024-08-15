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Рыбакина первой после Соболенко достигла отметки в 600 виннерсов на WTA-1000 в 2024 году

Чемпионка Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина стала второй теннисисткой в 2024 году, количество виннерсов на турнирах категории WTA-1000 которой достигло отметки в 600. Ранее этого результата добилась двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Теннис. Турниры WTA-1000. Лидеры тура по количеству виннерсов:

Арина Соболенко (Беларусь) – 644;

Елена Рыбакина (Казахстан) – 600;

Ига Свёнтек (Польша) – 595;

Даниэль Коллинз (США) – 531;

Елена Остапенко (Латвия) – 513.

Рыбакина достигла отметки в 600 виннерсов на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В стартовом матче Елена проиграла финалистке US Open — 2021 канадке Лейле Фернандес.