Рыбакина первой после Соболенко достигла отметки в 600 виннерсов на WTA-1000 в 2024 году
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Чемпионка Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина стала второй теннисисткой в 2024 году, количество виннерсов на турнирах категории WTA-1000 которой достигло отметки в 600. Ранее этого результата добилась двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко.
Теннис. Турниры WTA-1000. Лидеры тура по количеству виннерсов:
Арина Соболенко (Беларусь) – 644;
Елена Рыбакина (Казахстан) – 600;
Ига Свёнтек (Польша) – 595;
Даниэль Коллинз (США) – 531;
Елена Остапенко (Латвия) – 513.
Рыбакина достигла отметки в 600 виннерсов на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В стартовом матче Елена проиграла финалистке US Open — 2021 канадке Лейле Фернандес.
Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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