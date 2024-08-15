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Лейла Фернандес в третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-4 рейтинга WTA

27-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес одержала третью победу в карьере над соперницей из топ-4 рейтинга WTA.

Сегодня, 15 августа, в рамках турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) представительница Канады обыграла четвёртую ракетку мира казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:4 в пользу Фернандес.

В третьем круге турнира в Цинциннати Лейла Фернандес встретится с 20-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер, которая ранее разгромила американскую теннисистку Эшлин Крюгер.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.