Арина Соболенко рассказала, что может помочь ей дойти до финала турнира в Цинциннати

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своим настроем на выступление на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Стоит отметить, что Соболенко ни разу не доходила до решающей стадии данных соревнований, однако трижды играла в полуфиналах.

«Хороший вопрос (улыбается). Как видите, я стараюсь понять, чего мне не хватает для выхода в финал здесь. Но я не хочу на этом концентрироваться, потому что предпочитаю идти шаг за шагом, убеждаться в том, что матч за матчем я показываю лучший теннис. Если получится сделать так в полуфинале, тогда я пройду дальше», — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира в Цинциннати.