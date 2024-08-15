Арина Соболенко рассказала, что может помочь ей дойти до финала турнира в Цинциннати
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своим настроем на выступление на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 20:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Стоит отметить, что Соболенко ни разу не доходила до решающей стадии данных соревнований, однако трижды играла в полуфиналах.
«Хороший вопрос (улыбается). Как видите, я стараюсь понять, чего мне не хватает для выхода в финал здесь. Но я не хочу на этом концентрироваться, потому что предпочитаю идти шаг за шагом, убеждаться в том, что матч за матчем я показываю лучший теннис. Если получится сделать так в полуфинале, тогда я пройду дальше», — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира в Цинциннати.
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