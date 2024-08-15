Арина Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче второго круга она в двух сетах обыграла итальянскую теннисистку Элизабетту Коччаретто. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Соболенко.

Матч продолжался 1 час 38 минут. В рамках встречи Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. На счету итальянской спортсменки два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.