Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати

Арина Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче второго круга она в двух сетах обыграла итальянскую теннисистку Элизабетту Коччаретто. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Соболенко.

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 20:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

Матч продолжался 1 час 38 минут. В рамках встречи Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. На счету итальянской спортсменки два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

Материалы по теме
Калинская проиграла сет в Цинциннати. Шнайдер и Рублёв победили, Мирра ждёт матч. LIVE!
Live
Калинская проиграла сет в Цинциннати. Шнайдер и Рублёв победили, Мирра ждёт матч. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android