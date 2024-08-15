Арина Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
В матче второго круга она в двух сетах обыграла итальянскую теннисистку Элизабетту Коччаретто. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Соболенко.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Матч продолжался 1 час 38 минут. В рамках встречи Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. На счету итальянской спортсменки два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.
- 15 августа 2024
-
22:57
-
22:39
-
22:24
-
22:08
-
22:01
-
21:50
-
21:46
-
21:44
-
21:26
-
21:14
-
21:02
-
20:55
-
20:47
-
20:28
-
20:19
-
20:05
-
19:58
-
19:47
-
19:44
-
19:33
-
19:29
-
19:18
-
18:55
-
18:36
-
18:29
-
18:24
-
18:17
-
17:51
-
17:51
-
17:41
-
17:39
-
17:30
-
17:27
-
16:56
-
15:30