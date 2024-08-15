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Андрей Рублёв одержал уверенную победу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Андрей Рублёв одержал уверенную победу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого составил $ 6 795 555.

Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 21:05 МСК
Чжан Чжичжэнь
44
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В матче второго круга Рублёв (6) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 44-ю ракетку мира представителя Китая Чжан Чжичжэня.

Встреча Рублёва с Чжичжэнем продлилась 1 час и 1 минуту. В её рамках россиянин 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинальный раунд турнира в Цинциннати Рублёв сразится с победителем матча Брэндон Накашима (США, WC) – Артюр Фис (Франция).

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