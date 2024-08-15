Людмила Самсонова обыграла Магду Линетт во втором круге «тысячника» в Цинциннати

17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче второго круга она в двух сетах обыграла польскую теннисистку Магду Линетт. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1 в пользу Самсоновой.

Матч продолжался 1 час 51 минуту. В рамках встречи Самсонова выполнила девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Линетт три эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.