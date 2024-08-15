Людмила Самсонова обыграла Магду Линетт во втором круге «тысячника» в Цинциннати
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17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 20:10 МСК
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
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Магда Линетт
М. Линетт
В матче второго круга она в двух сетах обыграла польскую теннисистку Магду Линетт. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1 в пользу Самсоновой.
Матч продолжался 1 час 51 минуту. В рамках встречи Самсонова выполнила девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Линетт три эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.
Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.
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