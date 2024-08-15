«Мы очень похожи, но сегодня я был лучше». Зверев — о победе над Хачановым

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе над россиянином Кареном Хачановым во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) — 6:3, 6:2.
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«Я хорошо себя чувствовал на тренировках. Мне было легко выходить на корт. В Канаде всё было иначе. Я чувствовал себя неважно даже в матчах, которые выиграл. Надеюсь, моя форма становится всё лучше. Мы [c Хачановым] очень похожи. Мы оба очень высокие и хорошо играем на линии. Когда мы выходим на корт играть друг против друга, всё зависит от формы и от того, кто лучше. Сегодня я рад, что это был я», — сказал Зверев после матча.
Отметим, Зверев стал первым игроком ATP-тура в 2024 году, которому удалось одержать 50 побед.
- 15 августа 2024
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