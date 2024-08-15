Лейла Фернандес прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной в Цинциннати

Финалистка US Open – 2021 27-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес прокомментировала победу (3:6, 7:6 (7:3), 6:4) над чемпионкой Уимблдона-2022 четвёртой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной во втором круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
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«Прежде всего, спасибо всем, кто пришёл посмотреть. Это был непростой матч. Но вы, ребята, сделали его приятным. С вашей помощью я могла бороться за каждое очко.
Елена – такой прекрасный игрок. Потрясающе талантлива. Она способна рассчитывать все нюансы: скорость мяча, направление, силу удара. Это по-настоящему вдохновляет. Я просто старалась быть терпеливой, насколько это было возможно. Старалась возвращать ей мячи любыми возможными способами.
Мой тренер и весь бокс говорили мне: «Она, возможно (смеётся), чуть выше тебя. Чуть сильнее тебя. Просто не глупи и возвращай мячи», — сказала Фернандес в послематчевом интервью.
- 15 августа 2024
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