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Лейла Фернандес прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной в Цинциннати

Лейла Фернандес прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной в Цинциннати
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Финалистка US Open – 2021 27-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес прокомментировала победу (3:6, 7:6 (7:3), 6:4) над чемпионкой Уимблдона-2022 четвёртой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной во втором круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 3 4
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Прежде всего, спасибо всем, кто пришёл посмотреть. Это был непростой матч. Но вы, ребята, сделали его приятным. С вашей помощью я могла бороться за каждое очко.

Елена – такой прекрасный игрок. Потрясающе талантлива. Она способна рассчитывать все нюансы: скорость мяча, направление, силу удара. Это по-настоящему вдохновляет. Я просто старалась быть терпеливой, насколько это было возможно. Старалась возвращать ей мячи любыми возможными способами.

Мой тренер и весь бокс говорили мне: «Она, возможно (смеётся), чуть выше тебя. Чуть сильнее тебя. Просто не глупи и возвращай мячи», — сказала Фернандес в послематчевом интервью.

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