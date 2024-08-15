«Титулы спасают». Рублёв назвал удачным выступление в текущем сезоне

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил своё выступление в текущем сезоне.

«Как я должен сыграть, чтобы сезон был удачным? Да он и так удачный. С титулом. Понятное дело, без титулов был бы неудачным. Я опять высоко стою в рейтинге и в гонке. Вроде как всё не очень, а вроде и очень. Если б Мадрида и Монреаля не было… А так — они спасают. Всё может ещё улучшиться», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

В матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) Рублёв со счётом 6:4, 6:3 обыграл 44-ю ракетку мира представителя Китая Чжан Чжичжэня. Ранее Рублёв потерпел поражение в финале «Мастерса» в Монреале (Канада).