Девятая ракетка мира Григор Димитров потерпел поражение на старте «Мастерса» в Цинциннати

Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого составил $ 6 795 555.

В стартовом для себя матче Димитров (8) со счётом 6:4, 4:6, 3:6 проиграл 50-й ракетке мира представителю Венгрии Фабиану Марожану.

Встреча Димитрова с Марожаном продлилась 1 час и 57 минут. В её рамках Григор 10 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Фабиана шесть эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Марожана на турнире в Цинциннати станет победитель матча Бен Шелтон (США, 12) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).