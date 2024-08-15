Девятая ракетка мира Григор Димитров потерпел поражение на старте «Мастерса» в Цинциннати
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Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого составил $ 6 795 555.
Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 20:45 МСК
50
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
2 : 1
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|6
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|4
|3
9
Григор Димитров
Г. Димитров
В стартовом для себя матче Димитров (8) со счётом 6:4, 4:6, 3:6 проиграл 50-й ракетке мира представителю Венгрии Фабиану Марожану.
Встреча Димитрова с Марожаном продлилась 1 час и 57 минут. В её рамках Григор 10 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Фабиана шесть эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующим соперником Марожана на турнире в Цинциннати станет победитель матча Бен Шелтон (США, 12) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
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