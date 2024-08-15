Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг Цинциннати, уступив Тэйлор Таунсенд

Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг Цинциннати, уступив Тэйлор Таунсенд
Комментарии

Первая ракетка России Дарья Касаткина завершила выступление в теннисном турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче второго круга она уступила 53-й ракетке мира американской теннисистке Тэйлор Таунсенд. Встреча завершилась со счётом 6:1, 2:6, 6:1 в пользу представительницы США.

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 21:10 МСК
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
1 		6 1
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Матч продолжался 1 час 55 минут. В рамках встречи Касаткина выполнила три подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 14. На счету Таунсенд 15 эйсов, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

Материалы по теме
Мирра в сете от 3-го круга Цинциннати! Калинская уступила, Шнайдер и Рублёв победили. LIVE
Live
Мирра в сете от 3-го круга Цинциннати! Калинская уступила, Шнайдер и Рублёв победили. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android