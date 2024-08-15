Карен Хачанов объяснил поражение от Александра Зверева на «Мастерсе» в Цинциннати

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение (3:6, 2:6) от немца Александра Зверева во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США).

«Я вижу себе так, что он меня сегодня переиграл по нескольким показателям, даже не то чтобы переиграл, был лучше. Это подача, приём, а дальше в розыгрышах всё и складывалось от подачи и приёма. Часто розыгрыш зависит от того, как ты его начнёшь: то есть, если ты не принимаешь коротко, он может выходить и атаковать, то же самое на подаче – плохо подаёшь, он принимает хорошо, и ты не реализуешь свою атаку. Плюс очень быстрые корты, мячи проскальзывают, тяжело контролировать. Но, опять же, нужно было адаптироваться.

Сейчас планирую работать над улучшением подачи к US Open, сегодня, согласен, она не помогала. Будем тренироваться», — сказал Хачанов в эфире YouTube-канала «Больше!»